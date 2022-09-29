Економіка

16:29 29.09.2022

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

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Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) з 1 жовтня розпочне постачання електроенергії до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго", який до цього мав монопольне становище на цьому напрямку.

Згідно з добовим аукціоном НЕК "Укренерго" з розподілу міждержавного перетину, що завершився в четвер, компанії викупили по 110 МВт для експорту ресурсу в Польщу на 1 жовтня.

"ЕКУ" у своєму релізі зазначила, що в результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив приватного гравця, який домінував, і отримав право на постачання 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту.

За словами генерального директора "ЕКУ" Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави.

"По-перше, останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі, й тепер держава знову зароблятиме там, де раніше заробляли лише приватні компанії. По-друге, успішний вихід АТ "ЕКУ" припинив домінування одного приватного гравця на цьому експортному напрямі, що збільшило доходи ще однієї держкомпанії - НЕК "Укренерго", - зазначив Бутенко, слова якого наведено в релізі.

Як прокоментували в "ЕКУ", за один день "Укренерго" отримала майже 35% усього, що заробила на польському напрямку за попередні 5 місяців.

Згідно з результатами аукціону, вартість добового перетину коштувала компаніям 52,8 тис. грн, вартість 1МВт-год становила 10 грн. До цього вартість перетину становила 0 грн/МВт-год.

У компанії нагадали, що це третій експортний напрямок, на який вийшов державний енерготрейдер після його виходу в серпні на румунський і словацький напрямки.

За результатами аукціону, на 1 жовтня "ЕКУ" викупила від 35 до 56 МВт перетину за румунським напрямком і від 30 до 80 МВт - за словацьким.

"Усю електроенергію для постачання на внутрішній та зовнішній ринок "ЕКУ" викуповує в НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ) на ринкових умовах. В аукціонах беруть участь до 80 учасників електронних торгів", - уточнили в компанії.

Теги: #польща #електроенергія #еку

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