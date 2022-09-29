Миколаївській області спрямують кошти на відновлення теплопостачання

На відновлення теплопостачання у Миколаївській області спрямують кошти, передбачені програмою благодійної допомоги у рамках українсько-данської енергетичної співпраці, повідомила пресслужба міністерства регіонального розвитку.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення щодо спрямування коштів, передбачених Програмою на поточний період для надання благодійної допомоги, на відновлення теплопостачання Миколаївської області. Підтримка наших міжнародних партнерів сприятиме подоланню труднощів, які можуть спіткати нас під час опалювального сезону", - цитує пресслужба слова заступника міністра розвитку громад та територій України Наталії Хоцянівської.

У пресслужбі нагадали, що Мінрегіон уклало угоду з міністерством закордонних справ Данії та Данським енергетичним агентством у 2021 році про співпрацю у рамках програми українсько-датського енергетичного партнерства.

Як зазначається, завданням цієї програми є зміцнення сприятливого середовища для інвестицій у стійку енергію та централізоване теплопостачання, що допоможе Україні у досягненні цілей з енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, а також модернізації централізованого теплопостачання.

Зокрема, угода передбачає виділення 6,4 млн данських крон терміном до 2026 року на сферу теплопостачання.