Міжнародні надавачі послуг зобов'язалися сприяти зниженню вартості переказів в Україну до 3%

Міжнародні надавачі послуг під час круглого столу 27 вересня у Брюсселі підписали за ініціативи Єврокомісії заяву, в якій вони зобов'язалися сприяти зниженню вартості переказів в Україну до 3%, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у середу.

Згідно з повідомленням, загальну заяву підписали керівники Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, Райффайзен Банку, ПУМБ, А-Банку, НоваПей, Укрпошти, ПрАТ УФГ.

Вони зобов'язалися надавати конкурентоспроможні послуги з переказу коштів українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України та кожному, хто бажає підтримати українців і переказати кошти в Україну.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан зазначив, що отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів, які були у мирний час (через міжнародні системи переказу коштів з картки на картку через SWIFT за номером IBAN).

Він додав, що на початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень – липень 2022 року в Україну було перераховано $7,6 млрд, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого довоєнного року.

Війна в Україні призвела до зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. Водночас, потік через неформальні канали збільшився майже на 3%.

За статистикою НБУ, із усіх коштів, перерахованих в Україну з-за кордону за січень – липень 2022 року, через міжнародні системи переказу надійшло приблизно чверть (24%).