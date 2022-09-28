Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому" - голова "Нафтогазу України"

Чинний між НАК "Нафтогаз України" та АТ "Газпром" договір щодо організації транспортування газу враховує право української компанії звертатися до арбітражу в разі виникнення спорів, нагадав голова НАК Юрій Вітренко.

"Коли "Нафтогаз" реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом". Погроза "Газпрому" про накладення російських санкцій проти законного використання "Нафтогазом" цього права вкотре доводить тісний зв'язок між "Газпромом" та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого є Росія відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

За словами Вітренка, запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України жодним чином не впливає ні на зміст та застосування відповідного законодавства, ні на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору. У зв'язку з цим арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому".