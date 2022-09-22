Економіка

12:45 22.09.2022

Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль

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Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України.

"З президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України. Хоробрість нашого народу об'єднала навколо допомоги Україні сотні мільйонів людей і десятки країн та організацій по всьому світу. Дякуємо за цю підтримку та вірність принципу: "об'єднані у захисті – об'єднані у відновленні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що потенціал плану відновлення, який становить $750 млрд, дає змогу зацікавити міжнародні корпорації та інвесторів, щоб вони планували участь в українському відновленні вже зараз.

"Важливим аспектом ми вбачаємо створення неформальної тристоронньої платформи, яка включатиме українську владу, міжнародних партнерів, а також українське громадянське суспільство та бізнес. Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови", - заявив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/3595

Теги: #відновлення #шмигаль

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