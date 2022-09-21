Державний концерн "Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО збудує боєприпасний завод, відповідну угоду сторони підписали 19 вересня.

"Це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО - бути", – йдеться у повідомленні на сайті концерну.

Інші деталі домовленостей у релізі не наводяться.

"Укроборонпром" також продовжує допомагати Генштабу Збройних сил України укомплектовувати бойові підрозділи: після початку російського повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік.

Крім того, цілодобово працюють виїзні ремонтні бригади, повертаючи в бойовий стан техніку просто в полях. "Отже, приведення у бойову готовність – зокрема після пошкоджень – української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція Державного концерну "Укроборонпром" станом на сьогодні", – зазначається у повідомленні.

У ньому також зазначено, що одне з підприємств концерну отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території нашої держави. Воно має власний Центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третім в Україні – після Збройних сил та Держслужби з надзвичайних ситуацій, – яке може знешкоджувати та утилізувати боєприпаси, уточнив "Укроборонпром".

Держконцерн також анонсував проведення наприкінці цього тижня – з 23 по 25 вересня – оборонного форуму для розробників – хакатону IDI Camp, темами для розробок і стартапів на якому є електромагнітна зброя, дрони-перехоплювачі, розмінування територій, системи психологічного впливу та захист БПЛА від засобів РЕБ.