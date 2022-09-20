"Метінвест" проводить ремонт на своїх підприємствах, готує їх до зими, попереджає Авдіївку про неможливість постачати тепло

Гірничо-металургійна група "Метінвест" проводить ремонти на своїх підприємствах, а також підготовчі роботи до зимового періоду.

Згідно з інформацією компанії, на Авдіївському коксохімічному заводі (АКХЗ), що перебуває у стані консервації агрегатів, в умовах постійних ворожих обстрілів у структурних підрозділах триває підготовка до зими. Для бомбосховищ коксохіму доставлено вугілля, очікується постачання опалювальних котлів. Так, під час обстрілів заводчани зможуть перебувати в укриттях у відносно комфортних умовах.

Коксові цехи заводу перебувають на холодній консервації. Вперше в історії АКХЗ температура в камерах коксування зрівнялася з температурою повітря. Але, незважаючи на це, залишати їх без нагляду не можна, щоб не допустити руйнування кладки. І продовжуємо вірити (…), що печі вдасться запустити", - пояснює фахівець коксового цеху №4 АКХЗ Володимир Волненко, якого цитує пресслужба.

2022 року вперше в історії заводська теплоелектроцентраль не може забезпечити теплом не лише місто, а й структурні підрозділи заводу. ТЕЦ, як і весь завод, законсервовано.

Крім того, в.о. генерального директора АКХЗ Юрій Кциненко додав, що АКХЗ не може забезпечити місто теплом, але може забезпечити перебування людей на території заводу, але не міста, максимально безпечним у зимовий період.

"Метінвест також повідомляє, що "Запоріжсталь" виконала важливі ремонти в теплоелектроцентралі для стабільного забезпечення дуття для доменних печей. Агрегати вже працюють безперебійно. Ремонт проводили фахівці ТЕЦ та підрядних організацій - "Метінвест-Промсервіс" та "Інтел-Енерго".

"Від нашої роботи залежить стабільне виробництво чавуну. Тому ремонтні роботи на агрегатах, які забезпечують задувку домен, одні з найнеобхідніших", - пояснив начальник турбінного цеху ТЕЦ Володимир Носенко.

В іншій інформації також повідомляється, що у цеху уловлювання хімічних продуктів коксування "Каметсталі" капітально ремонтують п'яту секцію градирної технічної води. "Навіть за капремонтів частина секцій градирні має постійно працювати, тому важливо підтримувати обладнання у справності. Капремонт бажано завершити до морозів", - зазначив механік цеху уловлювання хімічних продуктів Валентин Алексєєв.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС та вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних та металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США, має мережу продажів із охопленням усіх ключових світових ринків.

В Україні підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvest.media/ua/page/operativna-situacya-v-ukran-ta-na-pdprimstvah-grupi-metnvest-osn-2022