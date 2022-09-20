Економіка

14:09 20.09.2022

PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у РФ

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PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у РФ

Американська PepsiCo Inc. більше не виробляє у Росії бренд Pepsi-Cola та інші глобальні флагманські бренди.

Як повідомляє Reuters із посиланням на компанію, виробництво напоїв Pepsi, 7UP та Mountain Dew у Росії припинено. "Всі концентрати в Росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo.

Як повідомлялося, на тлі продовження військової агресії РФ в Україні компанія також оголосила про призупинення програми капвкладень, рекламної та промо-активності на російському ринку. Свої втрати через знецінення активів PepsiCo оцінила у $1,17 млрд у звіті за ІІ фінквартал.

Теги: #рф #pepsico

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