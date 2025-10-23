PepsiCo та «Твоя опора» передали обладнання для Центру кардіології на 36 млн грн

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, найбільша спеціалізована кардіохірургічна клініка в Україні, зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні ОХМАТДИТ. Тут щороку проводилося понад 1 000 операцій та 20 000 консультацій.

PepsiCo Україна та Благодійний фонд «Твоя опора» об’єднали зусилля для відновлення цього унікального медичного закладу. У межах партнерства сторони підписали меморандум про співпрацю та оголосили запуск масштабного проєкту з відновлення операційно-реанімаційного блоку Центру.

Для реалізації ініціативи компанія PepsiCo Україна спрямувала 1 мільйон доларів США на спільний проєкт Благодійного фонду «Твоя опора» – «Подолання наслідків руйнувань після ракетного удару в ОХМАТДИТ».

У межах цього проєкту частину коштів було виділено на відновлення реанімаційного та операційного блоку Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» та закупівлю реанімобілю на суму понад 36 мільйонів гривень.

22 жовтня 2025 року відбулось відкриття відремонтованого операційно-реанімаційного блоку, де встановлено 16 сучасних моніторингових станцій японського виробництва, завдяки яким відділення інтенсивної терапії для дітей тепер повністю укомплектовано. Із заявою про необхідність відбудови центру до міжнародної спільноти звернувся Ілля Ємець, директор Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

Валерія Татарчук, засновниця та генеральний директор БФ «Твоя опора»:

«Завдяки підтримці компанії PepsiCo Україна ми змогли забезпечити Центр дитячої кардіології та кардіохірургії сучасними комплексними системами, які надають цілодобовий нагляд за станом маленьких пацієнтів у реанімації. Це нова техніка, яка дозволяє проводити складніші спостереження і точніше контролювати лікування. А також придбали вкрай необхідний реанімобіль».

Підтримка PepsiCo Україна разом з БФ «Твоя опора» стала важливим кроком у відновленні повноцінної роботи Центру після трагедії та у зміцненні системи дитячої кардіохірургії загалом.

«Як один із лідерів українського ринку продуктів харчування і напоїв, ми розвиваємо бізнес відповідально – забезпечуємо українців якісною продукцією, сприяємо економічній стабільності в країні й турбуємось про благополуччя місцевих громад. Можливість ефективно вести бізнес дає нам ресурс допомагати тим, хто цього потребує. З 2022 року PepsiCo Україна спрямувала понад 200 мільйонів гривень на благодійні ініціативи. Відновлення операційно-реанімаційного блоку Центру дитячої кардіології та кардіохірургії – це приклад того, як партнерство бізнесу та громадського сектору може створювати реальні зміни. Ми щиро вдячні лікарям Центру за їхню щоденну самовіддану працю та команді БФ «Твоя опора» за професійну реалізацію цього важливого проєкту», – ділиться Олена Кутьіна, Генеральний директор PepsiCo в Україні.

Захід також відвідав Едем Адаманов, заступник Міністра охорони здоров'я України:

«Центр дитячої кардіології та кардіохірургії — це місце, де щодня рятують життя дітей, які народжуються з найскладнішими вадами серця. Тому його відновлення після трагедії має особливе значення не лише для медичної спільноти, а й для всієї країни. Ми щиро вдячні компанії PepsiCo Україна та Благодійному фонду «Твоя опора» за приклад відповідального партнерства, яке приносить реальні результати. Саме завдяки таким ініціативам медична система не лише вистоює, а й продовжує розвиватися, забезпечуючи дітям доступ до сучасного лікування та турботи».

В Україні щороку народжується близько 3 500 дітей із вадами серця, і до 40% з них перебувають у критичному стані від перших днів життя. Наявність сучасних систем моніторингу дозволяє забезпечити для таких дітей найвищий рівень медичного спостереження, попередити ускладнення та надати своєчасну допомогу.

«Бізнес не лише продовжує працювати й інвестувати в Україну, а й робить свій внесок у відновлення критично важливої медичної інфраструктури. Підтримка Центру дитячої кардіології та кардіохірургії – це приклад справжньої корпоративної соціальної відповідальності та лідерства, яке змінює долі дітей та зміцнює віру в силу партнерства бізнесу та суспільства», – прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Вадим Ткачук зазначив:

«Завдяки допомозі БФ «Твоя опора» та компанії PepsiCo Україна ми змогли повністю оновити моніторингові системи – основу нашої роботи. Без них сучасна кардіореанімація просто не може існувати, адже вони контролюють усі ключові життєві показники пацієнтів. Наше попереднє обладнання прослужило понад 20 років – воно було надійним, але вже застарілим і не відповідало сучасним вимогам».

Раніше у рамках плідної співпраці компанії PepsiCo в Україні та БФ «Твоя опора» було передано три сучасні реанімобілі медичним установам, які спеціалізуються на допомозі новонародженим і дітям із важкими патологіями – КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» м.Дніпро, Перинатальний центр міста Києва, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ».

Спеціалізовані автомобілі оснащені найсучаснішими системами для стабілізації життєвих функцій маленьких пацієнтів під час перевезення, зокрема системами вентиляції легень, моніторингу серцевої діяльності, підтримки температури тощо.

Благодійний фонд «Твоя опора» – один із найбільших в Україні, що з 2014 року системно допомагає медичним закладам, рятує життя дітей із вродженими вадами серця та підтримує лікарні по всій країні.

Про PepsiCo в Україні

PepsiСo — один із лідерів українського ринку харчових продуктів та напоїв. В Україні компанія має три підприємства: два виробничі комплекси в Миколаївській області з виробництва снеків та напоїв, та молокопереробний завод у Київській області, де зараз виробляється дитяче харчування, молочна продукція та соки.

Компанія посідає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції з брендами «Сандора» та «Садочок». До портфеля компанії входять газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea. На ринку снеків компанія представлена брендами Lay’s, Cheetos, Doritos, ХрумTeam. PepsiСo в Україні також займає впевнені позиції на ринку молочної продукції з торговими марками «Чудо», «Слов’яночка», «Марійка» та дитячого харчування «Агуня».