Економіка

11:36 01.09.2023

НАЗК внесло PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

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НАЗК внесло PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження ведення діяльності на території РФ.

Як повідомило НАЗК у п'ятницю, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, компанії продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки та підтримуючи економіку агресора. Крім збільшення своїх доходів у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення, обидві компанії активно шукають нових співробітників у Росії.

За інформацією зі ЗМІ, продукцію однієї з компаній було знайдено в харчових пайках російських солдатів, уточнили в НАЗК.

"Спробуй обидві та виріши. На чиєму боці ти? Саме так звучить слоган одного з брендів компанії, яка виробляє солодощі та продовжує працювати в РФ", - написало НАЗК у телеграм-каналі й додало, що, ймовірно, виробники Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda та багатьох інших відомих брендів солодощів, чипсів та солодких напоїв "самі не вибрали, підтримують вони агресію та авторитаризм або займають позицію соціально відповідального бізнесу".

Теги: #pepsico #назк #mars #спонсори_війни

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