Кабмін виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили вимушених переселенців

Кабінет Міністрів затвердив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які надали тимчасове житло вимушеним переселенцям.

"Уряд схвалив рішення про виділення додаткових 20,61 млн грн на компенсацію комунальних послуг за березень громадам, які надали тимчасове житло ВПО", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначимо, що з початку збройної агресії Росії громади дали прихисток у своїх школах, дитячих садках, будинках культури майже 1,6 млн українців, які були змушені втекти від війни.

Згідно з повідомленням, на сьогодні таких громадських закладів налічується понад 2,8 тис.