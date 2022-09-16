П'ять суден із продовольством вийдуть з українських портів у рамках стамбульської продуктової угоди - ООН

З українських портів у п'ятницю планують вийти п'ять суден із продовольством у рамках чорноморської зернової ініціативи, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід чотирьох суден, які перевозять загалом 69 600 тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Крім того, розпочне рух іще одне судно, яке мало вийти з порту раніше, але відклало початок руху до п'ятниці.

В ООН уточнили, що судно Breeze (47,2 тис. тонн ріпаку) вирушить до Німеччини, Annabella (8,5 тис. тонн ріпаку) - до Румунії. Судно Navin Vulture доставить до Греції 7,5 тис. тонн кукурудзи та ячменю. Суховантаж CS Cihan планує вирушити з 6,4 тис. тонн соєвих бобів до Єгипту.

Крім цього, судно Octopus раніше перенесло вихід із порту Південний і планує вийти до Румунії з 6,5 тис. тонн кукурудзи 16 вересня.

"Станом на 15 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 259 096 тонн. Усього наразі було дозволено рух 313 суден - 169, які прибувають в українські порти, та 144 – які виходять із них", - ідеться у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.