Економіка

18:53 15.09.2022

ЄІБ у найближчі тижні організує місію в Україну - Шмигаль

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ЄІБ у найближчі тижні організує місію в Україну - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернером Гоєром відновлення України та підтримку малого й середнього бізнесу в нашій державі, повідомляється на урядовому порталі в четвер.

"Сьогодні держава розуміє, що великі підприємства перебувають під загрозою обстрілів Росією. Частина з них уже має пошкоджену або зруйновану інфраструктуру, внаслідок чого багато людей залишилися без роботи. Тож наша мета - швидко створити багато робочих місць, і ми бачимо реалізацію цього завдання в розвитку й створенні мікро, малого й середнього бізнесу", - зазначив Шмигаль під час розмови.

Гоєр, у свою чергу, ініціював направлення наступної місії ЄІБ до України, під час якої, зокрема, буде приділено увагу й цьому напряму співпраці.

Глава українського уряду та президент ЄІБ обговорили перспективи та бачення оновлення України, а також участь ЄІБ у цьому процесі. "Переконаний, що швидкий процес євроінтеграції України та отримання повноцінного членства також покращить співпрацю з ЄІБ, адже це хороша основа для старту нових проєктів відновлення, модернізації та реформування нашої країни", - зазначив Шмигаль, наголосивши, що деякі об'єкти інфраструктури необхідно відновити вже зараз, для чого Україні вже цього року знадобиться $3,4 млрд.

Теги: #єіб

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