ТРЦ Ocean Plaza готується до відкриття у жовтні, 2/3 його прибутку від оренди спрямовуватимуть до держбюджету

ТРЦ Ocean Plaza у Києві готується відновити роботу в жовтні, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керуюча компанія торгового центру "Київ Молл Менеджмент".

"Керуюча компанія та всі орендарі ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА" нарешті знову отримали гарантовану законом можливість користуватися приміщеннями ТРЦ та відновити свою законну господарську діяльність, повернути своїм працівникам робочі місця та дохід - їхнім сім'ям, працювати задля громадян України та нашої держави - України в цілому, задля підтримки та відновлення її економіки", – зазначено у повідомленні.

"Київ Молл Менеджмент" зазначає, що скасування арешту нерухомості, коштів на рахунках та 33% корпоративних прав власника ТРЦ - ТОВ "ІС Либідь" та її учасника ТОВ "Авангард-Віларті", що належать українському бізнесмену Василю Хмельницькому, - дозволять відновити роботу об'єкта, забезпечити робочими місцями 3 тис. співробітників, а також 80 підрядних організацій та 395 орендарів.

Водночас керуюча компанія розцінює збереження під контролем Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 67-відсоткової частки корпоративних прав як рішення на користь держави, української економіки та бізнесу, наголошується в повідомленні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міноритарний акціонер ТРЦ компанія UDP, весь прибуток іноземного акціонера, корпоративні права (67%) якого заарештовано, після відновлення роботи ТРЦ буде перераховано до державного бюджету України.

"Дві третини від загального прибутку ТРЦ буде отримувати безпосередньо держава Україна. Маємо підкреслити, що всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їхнє виведення закордон неможливе", – зазначили в UDP.

За даними компанії, утримання непрацюючого ТРЦ завдає 100 млн грн збитків на рік. Водночас сукупна сума податків бізнесу, який працював у ТРЦ до повномасштабного російського вторгнення, становила близько 1,37 млрд грн за 2021 рік, податкові відрахування самого торгового центру - 295 млн грн на рік.

"Компанія UDP, як український акціонер ТРЦ Ocean Plaza, підтримує будь-яке рішення держави щодо 67% акцій торговельного центру, які контролювалися іноземними акціонерами. Український акціонер сприятиме виконанню всіх подальших офіційних рішень держави, прийнятих щодо прав іноземних власників, спрямовуючи всі зусилля на забезпечення роботи ТРЦ та бізнесу для економічної стабільності та нашої перемоги", – резюмує UDP.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення скасувати раніше встановлений арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza (Київ) в частині використання об'єкта, та на кошти на рахунках його власника – ТОВ "ІС "Либідь".

Раніше в рамках кримінального провадження до управління АРМА було передано заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Як повідомило тоді агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про столичний ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько $300 млн. Компанія UDP та ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.