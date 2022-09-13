Економіка

12:53 13.09.2022

В Україні запустили офіційний маркетплейс для презентації вітчизняних виробників у світі – Зеленський

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В Україні запустили офіційний маркетплейс для презентації вітчизняних виробників у світі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного українського маркетплейсу "Зроблено з хоробрістю", який призначений для презентації вітчизняних виробників у світі.

"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України "Зроблено з хоробрістю", щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

Він зазначив, що під час здійснення покупок на зазначеному маркетплейсі 5% вартості товару спрямовується платформі United24. "Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - підсумував президент.

 

Теги: #виробники #зеленський

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