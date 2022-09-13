Нова пошта відновлює роботу у колишніх зонах активних бойових дій та деокупованих містах Харківської області

З 12 вересня Нова пошта вже почала роботу в Чугуєві Харківської області.

В Чугуєві відкрито для обслуговування стаціонарне відділення Нової пошти №1 за адресою вул. Героїв Чорнобильців, 50А. Воно працюватиме щодня з 9 до 17. У відділенні доступні усі фінансові послуги та доставка.

Тепер мешканці Чугуєва та околиць зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони можуть замовляти найнеобхідніше в інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта їх швидко доставить.

По всім деокупованим населеним пунктам Харківської області Нова пошта якнайшвидше відремонтує стаціонарні відділення та у найближчий час відкриє мобільні відділення для доставки посилок в ці місця.