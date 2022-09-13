Глава "Нафтогазу" не братиме участі в ТСК депутата Кучеренка

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не братиме участі в засіданні тимчасової спеціальної комісії під головуванням депутата Олексія Кучеренка, яка запланувала на сьогодні обговорити підсумки роботи компанії у 2021 році.

"Ми проти того, щоб робота важливих державних інституцій перетворювалася на фарс. Тому ми не беремо участі у заході", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Вітренко нагадав, що комісія спеціальна, а не слідча. "Такі комісії мають повноваження попередньо розглядати питання, які виносяться на розгляд парламенту. Наразі депутат Кучеренко проводить слухання щодо питання, яке не виноситься на розгляд парламенту. Слухання мають проводитися за рішенням усієї комісії як колегіального органу, а не за одноосібним рішенням голови комісії", - уточнив він.

За його словами, "Нафтогаз" нещодавно оприлюднив детальний звіт за минулий рік, і сьогодні о 12:30 проведе відкриту сесію "запитання-відповідь" на своїй сторінці у фейсбуці о 12:30.