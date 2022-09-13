Економіка

12:26 13.09.2022

Нова пошта відновила роботу у Балаклії

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Нова пошта відновила роботу у Балаклії

Компанія починає активно відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області, йдеться у офіційному повідомлені у вівторок. 

Відучора, 12 вересня, запрацювало мобільне відділення Нової пошти на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно знаходиться за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години. 

Сплатити  послуги  з  доставки на місці можна виключно через  мобільний додаток Нової  пошти або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку. 

Тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше в  інтернеті – їжу, ліки, речі першої необхідності або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах, а Нова пошта доставить все якнайшвидше.  

До кінця цього тижня компанія планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах Харківської області.

Теги: #нова_пошта

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