Економіка

12:39 11.09.2022

Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

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Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що Кабінет Міністрів України вчасно внесе до парламенту проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік.

"До 15 вересня ми чекаємо на бюджетну резолюцію, після цього ми маємо проголосувати її в парламенті, після чого чекатимемо на проєкт бюджету. Я гадаю, що уряд своєчасно впорається з поставленим перед ним завданням, навіть незважаючи на те, що наразі досить непростий час. Я гадаю, що їм вистачить і професіоналізму, і розуміння фінансово-бюджетних процесів", - сказав спікер в ефірі національного телемарафону в неділю.

Теги: #прогноз #держбюджет

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