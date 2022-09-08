Економіка

11:35 08.09.2022

"Нафтогаз" у вересні запустить у столичному регіоні 30 АЗК під брендом U.GО

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НАК "Нафтогаз України" у вересні запустить 30 автозаправних комплексів (АЗК) у столиці та Київській області під брендом U.GО на базі активів заарештованої мережі Glusco, що охоплює 126 заправок.

Згідно з пресрелізом компанії, запуск решти АЗК буде реалізовано за результатами узгодження всіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Компанія зосередилася на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Крім того, такий крок дасть змогу якнайшвидше відновити роботу заарештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки та збори до бюджету України", - зазначив директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков.

У 100-відсоткової дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" - є мережа з 21 заправки U.GO в Харкові та Харківській області. З 2022 року право на використання бренду має також "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у планах якого розширення мережі в інших регіонах.

"Обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК у своєму управлінні та проводитимуть самостійну цінову політику", - уточнили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України у травні 2022 року передав до управління НАК "Нафтогаз України" заарештовані активи компанії Glusco (до 2018 року – мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Голова НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" повідомив, що перед компанією поставлено завдання стати національним оператором на ринку нафтопродуктів.

Теги: #нафтогаз #новий #азк

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