Держрибагентство обвинувачує ексдиректора держкомпанії "Фішинг Компані" в завданні збитку державі на понад $1 млн

Державне агентство меліорації та рибного господарства обинувачує Михайла Германа, колишнього директора компанії "Fishing Company S.A" ("Фішинг Компані", Британські Віргінські острови) з єдиним акціонером в особі Держрибагентства, у завданні збитку державі $1 млн.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці Держрибагентства, відомство спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства провело внутрішній та міжнародний аудит компанії та виявило кричущі фінансові порушення у її діяльності, внаслідок чого 29 серпня звільнило Германа з посади директора. Проте він не залишає посаду і подає зустрічні позови до судів Києва.

"Михайло Герман не просто не хоче йти з посади, а й свідомо блокує діяльність компанії "Fishing Company S.A." та затягує процес вступу на посаду нового керівника. Колишній директор звернувся 5 вересня 2022 року до Оболонського районного суду міста Києва з позовом проти Держрибагентства, а 6 вересня забрав позов і подав знов до Оболонського, Шевченківського та Господарського судів міста Києва такі ж заяви", - уточнило відомство в повідомленні.

За даними держагентства, "Фішинг Компані" обліковується в Реєстрі корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об’єктів державної власності, з державною часткою у статутному капіталі 100 %. Єдиним акціонером компанії є Держрибагентство. На балансі підприємства перебувають два рибальських судна "Капітан Русак" і "Професор М. Александров", що здаються у фрахт (оренду) компаніям, які здійснюють риболовецьку діяльність.

"У кінці 2021 року Михайло Герман як директор компанії "Fishing Company S.A." без погодження із Держрибагентством передав судна в довгостроковий фрахт пов’язаному із країною-агресором фрахтувальнику на невигідних для держави умовах. Внутрішньою перевіркою встановлено, що дії керівника спрямовані на пошук заздалегідь визначеного нового фрахтувальника: зокрема, встановлено завідомо недостатній строк для відповіді на пропозицію про фрахт, листи надсилались на неіснуючі адреси електронної пошти тощо", - наголосило відомство в повідомленні.

За підсумками пошуку було обрано нового фрахтувальника "Victoria Celeste LLP", зареєстрованого за кілька тижнів до укладення договорів оренди суден. Її учасниками є офшорні компанії, які використовуються для приховування російських власників. Ставки, за якими судна передано у фрахт, значно нижчі від ринкових.

За даними Держрибагентства, в ході аудиту воно встановило, що директор Герман не забезпечив виконання вимог щодо страхування та інвентаризації вищезгаданих суден. Також перевірка держагентства встановила факт здійснення діяльності компанією "Victoria Celeste LLP" із порушенням безпеки судноплавства, внаслідок чого існують ризики втрати контролю державою над даними рибальськими активами.

"Як наслідок наведених порушень та невиконання Михайлом Германом інших обов’язків на посаді директора, на судна були накладені арешти в рамках кримінальних проваджень, розслідування за якими проводяться правоохоронними органами в Україні. Відповідно, наявні ознаки неефективного управління компанією та неефективного використання державного майна", - наголосило відомство.

Крім того, Держрибагентство обвинувачує ексдиректора в простої суден упродовж майже року, через що до держбюджету не надходять доходи від їхнього фрахту, а відбувається накопичення боргів. Також операційні витрати "Фішинг Компані" за 2021 рік збільшилися більш ніж утричі порівняно з такими витратами за попередній рік і перевищують $2 млн, а витрати на юридичні та консалтингові послуги для неї за 2021 рік перевищують $0,6 млн.

"Незважаючи на простій суден і чималий збиток, Михайло Герман у 2021-2022 роках продовжував нараховувати та виплачувати собі окрім заробітної плати значні премії, що перевищували заробітну плату. Поки триватиме розгляд справ, держава і надалі нестиме значні збитки", - констатувало відомство у повідомленні.

Як повідомлялося, екскерівник відомства Артем Ріпенко в травні 2022 року заявив, що Герман у 2021 році одноосібно віддав обидва рибальські судна в десятирічний бербоут-чартер "одній і той самій незрозумілій компанії, створеної якраз для укладання таких контрактів".

"Її засновниками є дві офшорки, зі справжнім бенефіціаром яких ще належить розібратися правоохоронцям. Є реальний ризик того, що кораблі можуть "піти", як це вже робилося неодноразово", - уточнив тоді Ріпенко у фейсбуці.

За його даними, український суд заборонив Держрибагентству вживати заходів щодо зміни та призначення керівника "Фішинг Компані". Проте відомство зробило деякі кроки для зміни статуту та директора компанії, і сподівається на подальшу підтримку з боку влади України.