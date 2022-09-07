Економіка

17:34 07.09.2022

Україна очікує отримати EUR3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, що залишилися, до кінця року, а також EUR12 млрд за новою програмою у 2023 р. - Шмигаль

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Україна очікує отримати EUR3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, що залишилися, до кінця року, а також EUR12 млрд за новою програмою у 2023 р. - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна очікує отримати EUR3 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, що залишилися, до кінця року.

"Ми розблокували отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR8 млрд. Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення EUR5 млрд. Ще EUR3 млрд очікуємо до кінця цього року. Вдячний президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Прем'єр також висловив сподівання на таке саме швидке ухвалення пропозиції Європейським парламентом та Радою ЄС.

Зокрема, Шмигаль заявив, що вже розпочато переговори щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік.

За його словами, Україні буде потрібна підтримка від ЄС у розмірі EUR12 млрд на наступний рік.

Теги: #україна #єс #макрофіндопомога

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