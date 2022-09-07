Економіка

17:06 07.09.2022

Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

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Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

Кількість активних будівельних майданчиків у Києві збільшилась у серпні на 17 і досягла 173, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник M4U Володимир Даниленко.

"Кількість активних будівельних майданчиків у Києві продовжує зростати. У серпні відновили роботи ще 17 будівництв, загальна кількість активних майданчиків досягла 173. Однак це все ще на 22% менше, ніж до війни", - сказав він.

За даними M4U, найбільше новобудов (29 ЖК) зосереджено у Голосіївському районі Києва, другий за кількістю Печерський район, де на сьогодні зводиться 24 об'єкти. Найменше активних будівництв у Дніпровському районі – 10.

Середня вартість квадратного метра в об'єктах, що будуються, у серпні становила 59 434 грн. Це на 9,1% більше, ніж у липні та на 32,1% більше, ніж у лютому 2022 року.

Як зазначається у дослідженні, на 7,9% зросли середні ціни на комфорт-клас (до 43 472 грн/кв. м) та клас еліт (до 142 071 грн/кв. м). Квадратний метр у новобудовах бізнес-класу подорожчав на 6,3% – до 75 885 грн. Зростання цін в економ-класі становило лише 2,8%, така нерухомість у серпні коштувала в середньому 31368 грн за кв. м.

"До лютого ми спостерігали зростання цін, зумовлене скороченням пропозиції на ринку на тлі стабільного попиту. Зараз, коли попит скоротився на 90%, ціни продовжують зростати через дефіцит будматеріалів, зростання їхньої вартості, необхідність пошуку нових постачальників, а також зміну курсу долара, до якого прив'язана вартість у більшості девелоперів. Це цілком закономірний процес, який триватиме протягом наступних місяців", – вважає Даниленко.

Традиційно дорогі об'єкти зосереджені у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра у серпні становила 117 889 грн. Найдешевше квадратний метр коштує у Дарницькому районі – у середньому 33 799 грн.

Створена у лютому 2020 року українська proptech-компанія M4U спеціалізується на розробці та впровадженні комплексних інтелектуальних рішень у сфері девелопменту нерухомості.

Теги: #будівництво #нерухомість

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