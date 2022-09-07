Економіка

13:35 07.09.2022

Президент Єврокомісії: Другий транш нового макрофіну для України становитиме 5 млрд євро

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Президент Єврокомісії: Другий транш нового макрофіну для України становитиме 5 млрд євро

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що другий транш макрофінансової допомоги Україні становитиме 5 млрд євро.

Про це вона написала у середу на своїй сторінці у "твіттері", анонсуючи відповідне рішення.

"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для країни", - написала вона.

При цьому фон дер Ляєн уточнила, що ці кошти виділяються "додатково до 10 мільярдів євро, вже наданих ЄС у вигляді фінансової, гуманітарної та воєнної допомоги".

Як відомо, Європейська комісія вже виплатила Україні мільярд євро макрофінансової допомоги, загальна сума якої становить 9 мільярдів.

 

Теги: #єс #фіндопомога #урсула_ляєн

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