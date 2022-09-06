Економіка

13:32 06.09.2022

НБУ: Реформування ринку ОСЦПВ під європейські стандарти - важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни

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НБУ: Реформування ринку ОСЦПВ під європейські стандарти - важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни

Головна мета запропонованих Національним банком України змін до нової редакції закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" - підвищити рівень захищеності постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС, зокрема директиви Motor Insurance 2009/103/ЄС.

Як повідомляється на сайті НБУ, крім того, це важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни.

Серед запропонованих регулятором нововведень на ринку - поступове збільшення страхових сум протягом наступних шести-семи років до EUR1,3 млн за шкоду, заподіяну майну потерпілих (наразі 160 тис. грн), та до EUR6,45 млн за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих (наразі 360 тис. грн.).

Крім того, Національний банк виступає за вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо на сьогодні у пряме врегулювання страхових випадків страхові компанії залучаються добровільно, то в майбутньому пропонується це зробити обов'язковим для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий зможе безпосередньо звертатися до тієї СК, з якою у нього підписано договір "автоцивілки", для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля або потрапляння у ДТП двох учасників, що значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

Також пропонується вільне ціноутворення, тобто страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку, пояснив регулятор.

Підходи до розрахунку виплат при втраті життя та здоров'я планується суттєво оновити. На сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але НБУ пропонує запровадити ануїтетні виплати: у разі стійкої втрати працездатності потерпілого (інвалідність) - щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку; у разі смерті потерпілого - щомісячні виплати особам, які перебували на утриманні померлого, протягом існування права на утримання. Такий підхід, як очікується, покращить захист потерпілих протягом часу, якого вони потребуватимуть.

Зокрема, пропонується посилити гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ). Зокрема, впорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ відповідно до стандартів транспарентності, передбачуваності, збалансованості та відповідальності за ухвалені рішення, а також посилити державний нагляд над його діяльністю з боку Національного банку.

Теги: #нбу #відновлення #осцпв

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