ЄК 9 вересня запропонує Раді ЄС свої міркування щодо енергетики

Єврокомісія (ЄК) готується до Ради ЄС з енергетики 9 вересня і наразі зайнята підготовкою своєї позиції, яку буде запропоновано до уваги міністрів держав-членів, повідомив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Мета – пояснити, в якому стані перебувають наші міркування щодо цього і що ми робимо, щоб розробити наші пропозиції. І ми хочемо почути, який внесок у це міністрів (енергетики країн ЄС – ІФ)", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Він уточнив, що матеріали, які готує Єврокомісія, буде поширено до засідання Ради ЄС.

У відповідь на прохання прокоментувати ці матеріали Мамер заявив, що не буде цього робити, оскільки вони "мають стати основою для дискусії в п'ятницю на раді з енергетики".

За його словами, "усі учасники прибудуть зі своїми ідеями, своїм баченням стану ринку і того, що необхідно зробити". Він зазначив, що "енергетична політика – це політика держав-членів, роль яких провідна".

"Цілком нормально, що держави-члени мають конкретні ідеї щодо характеру проблем, які перед ними стоять, і заходів, які вони хотіли б бачити вжитими. Наша роль як Європейської комісії - розглянути все це із загальноєвропейської точки зору, усвідомлюючи всі наявні взаємозв’язки між державами-членами на європейському рівні, і включити все це до наших власних міркувань для вирішення проблем", - пояснив представник ЄК.

Він додав, що 9 вересня на засіданні ради відбудеться дискусія, "збагачена усіма цими джерелами".

Як повідомлялося, чеське головування у Раді ЄС скликає 9 вересня позачергове засідання ради з енергетики.

"Міністри енергетики зустрінуться, щоб обмінятися думками про можливі екстрені заходи щодо зниження високих цін на енергоносії та стан підготовки до наступної зими", - йдеться в комюніке Ради ЄС, оприлюдненому в Брюсселі.

За повідомленнями європейських ЗМІ, під час міністерської дискусії буде порушено такі питання, як "стелі" цін на російські нафту і газ, спільні закупівлі країнами ЄС викопних енергоносіїв, розділення цін на газ та електрику і структурна реформа ринку електроенергії.