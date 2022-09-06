Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, посадові особи цих підприємств, бенефіціарним власником яких є ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

У повідомленні не зазначається ім'я ексдепутата Держдуми, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Крупчака.