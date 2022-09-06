Економіка

11:38 06.09.2022

Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

1 хв читати
Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, посадові особи цих підприємств, бенефіціарним власником яких є ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

У повідомленні не зазначається ім'я ексдепутата Держдуми, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Крупчака.

 

Теги: #прокуратура #нерухомість #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 06.09.2022
В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

09:47 06.09.2022
Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

13:34 05.09.2022
В Умані розпочато розслідування за фактом самовільного будівництва 17 об'єктів нерухомості, 6 із яких - у зоні могили цадика Нахмана

В Умані розпочато розслідування за фактом самовільного будівництва 17 об'єктів нерухомості, 6 із яких - у зоні могили цадика Нахмана

16:25 04.09.2022
Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

11:28 04.09.2022
Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області - прокуратура

14:52 02.09.2022
"Сільпо" відкрив п'ятий супермаркет в Ужгороді

"Сільпо" відкрив п'ятий супермаркет в Ужгороді

13:07 01.09.2022
Шуляк: Законопроєкт про компенсації за знищене та пошкоджене житло готується до другого читання

Шуляк: Законопроєкт про компенсації за знищене та пошкоджене житло готується до другого читання

14:38 31.08.2022
"Укравтодор" відновив 50 знищених війною мостів

"Укравтодор" відновив 50 знищених війною мостів

11:47 31.08.2022
Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

09:46 31.08.2022
Дебіторська заборгованість ТРЦ зросла на 10-60% від початку війни – глава UTG

Дебіторська заборгованість ТРЦ зросла на 10-60% від початку війни – глава UTG

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з українською агропродукцією - Мінінфраструктури

Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

ОСТАННЄ

ЄК 9 вересня запропонує Раді ЄС свої міркування щодо енергетики

Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох АЕС, що працюють

"Укренерго" перерахувало 1,25 млрд грн від експорту е/е до Європи учасникам балансуючого ринку

Україна планує розраховувати ренту на газ виходячи із внутрішніх цін реалізації

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

Україна може допомогти ЄС полегшити енергетичну кризу взимку за рахунок експорту електроенергії, тому РФ намагається захопити ЗАЕС - Кулеба

Проведення ремонтів на Запорізькій АЕС наразі неможливе – міністр енергетики

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 83 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Київ планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення банку "Січ" із ринку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА