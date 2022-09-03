Економіка

14:40 03.09.2022

Уряд зробив крок до стягнення активів ексглави МВС Захарченка - Мінекономіки

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Уряд зробив крок до стягнення активів ексглави МВС Захарченка - Мінекономіки

Кабінет Міністрів 2 вересня ухвалив розпорядження, яке дасть змогу стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка, повідомило Міністерство економіки

"Пропонується винести на розгляд РНБО питання застосування санкцій до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до закону "Про санкції", що набули чинності 24 травня 2022 року", – йдеться в пресрелізі відомства.

Мінекономіки пояснило, що санкції щодо ексглави МВС, зокрема у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися майном, що йому належить, були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно із законодавством, чинним на той час. Однак зміни до санкційного законодавства, що набули чинності в травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону "Про санкції" дає змогу Мін'юсту звернутися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з поданням про стягнення активів. Також блокування активів може поширюватися не тільки на підсанкційну особу, а й на людей, пов'язаних з нею.

Мінекономіки нагадало, що уряд на засіданні 2 вересня ухвалив також низку інших рішень щодо санкцій, зокрема запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти Російської державної корпорації "Росатом" і пов'язаних з нею близько 350 юридичних і близько 350 фізичних осіб.

Іншим рішенням санкції пропонується запровадити проти 82 фізичних і 52 юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів РФ на тимчасово окупованих територіях України: у списку – вищі навчальні заклади Росії та їхні керівники.

Також уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти 132 фізичних і 172 юридичних осіб РФ і Білорусі, що сприяли широкомасштабній збройній агресії РФ проти України, що беруть участь в організації "схем" обходу санкцій, застосованих США і ЄС, що створюють загрози безпеці України.

Як повідомлялося, ВАКС 1 вересня за позовом Мін'юсту ухвалив перше подібне рішення про стягнення на користь держави майна і активів у рамках нового санкційного законодавства щодо російського бізнесмена Володимира Євтушенкова.

Заступник міністра юстиції Ірина Мудра повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що Мін'юст протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб.

Теги: #захарченко #активи

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