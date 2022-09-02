Міжнародні дорбудкомпанії залишилися в Україні та готові відновити роботи за контрактами після війни - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") зазначає, що міжнародні дорожньо-будівельні компанії готові продовжити роботи за контрактами після завершення воєнних дій.

"Міжнародні компанії залишилися. З ними всіма є діалог. Частина міжнародних договорів, укладених до початку активної фази війни, продовжує реалізовуватися. Це західні проєкти таких компаній як Azvirt і Onur. Там, де немає можливості продовжувати роботи і укладено контракти за кошти держбюджету, наприклад, із турецькою Ozaltin, роботи призупинено", - заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Він зазначив, що Ozaltin працювала у Запорізькій області, де немає можливості здійснювати роботи, ще одна турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret будувала Кременчуцький міст. Обидві компанії готові відновити роботи за першої ж можливості.

"Людей частково на початку війни вони відвезли, сім'ї їхали... До речі, допомагали і нашим українським співробітникам вивозити сім'ї і там допомагали влаштуватися. Щодо техніки, то вона базується на місцях, вона складована", - зазначив він.