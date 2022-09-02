Мінагрополітики підтримало прохання хлібобулочної галузі щодо забезпечення пільговим газом до кінця війни

Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримало пропозицію Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) та об'єднання "Укрхлібпром" щодо забезпечення хлібобулочної промисловості країни природним газом українського видобутку за пільговими цінами шляхом продовження дії постанови Кабінету Міністрів №489 до кінця воєнного стану.

Відомство підтримало запит хлібопекарів та переадресувало його до Міністерства енергетики для подальшого узгодження і консультацій з урядом та Офісом президента, повідомив перший віцепрезидент ВАП та директор ТОВ "Київ Хліб" (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що постановою №489 уряд зобов'язав постачальника останньої надії (ПОН) до 30 вересня 2022 року забезпечувати природним газом українського видобутку важливих для обороноздатності країни непобутових споживачів за ціною 32 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Отже, після закінчення терміну дії постанови хлібобулочна промисловість України вже восени може зіткнутися з необхідністю закуповувати газ майже вдвічі дорожче - по 50-60 грн/тис. куб. м, що суттєво вплине на вартість кінцевого продукту і навіть може спровокувати зростання соціальної напруги.

"Подорожчання ціни на газ після закінчення дії постанови №489 за відсутності компенсації підвищення цін неминуче призведе до колапсу в діяльності багатьох підприємств галузі, що і так перебуває в дуже складному становищі. Це призведе до перебоїв у постачанні закладів торгівлі, забезпеченні ЗСУ, а також суттєвого зниження надходжень до бюджету. Крім того, за оптимістичним прогнозом, хліб подорожчає щонайменше на 10%, що становить загрозу продовольчій безпеці та посилить соціальну напругу", - наголосив Дученко в інтерв'ю.

За даними представника галузі, енергоносії становлять значну частину у собівартості виробництва хліба, і зі зростанням цін на енергоносії хліб дорожчає приблизно на той самий відсоток.

Він уточнив, що всій хлібобулочній промисловості країни потрібно приблизно 5 млн куб. м природного газу щомісяця, водночас в осінньо-зимовий період ця цифра може трохи збільшитись через необхідність обігріву приміщень.