Економіка

09:46 31.08.2022

Дебіторська заборгованість ТРЦ зросла на 10-60% від початку війни – глава UTG

3 хв читати
Дебіторська заборгованість ТРЦ зросла на 10-60% від початку війни – глава UTG

Дебіторська заборгованість ТРЦ з початку війни зросла на 10-60% залежно від локації, якості проєкту та управління, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні практично всі торгові об'єкти відзначають зростання дебіторської заборгованості, яка може обчислюватися мільйонами гривень. У деяких ТРЦ дебіторська заборгованість зросла на 60% з початку війни. Багато в чому така ситуація є результатом некомпетентної роботи персоналу та згаяного часу", - повідомила Локтіонова.

Вона зазначила, що, на жаль, більшість управляючих компаній ТРЦ чекають, коли закінчиться війна і все налагодиться, фактично даючи ритейлерам жити за їхній рахунок.

"Це шлях у нікуди, оскільки найближчим часом ситуація не налагодиться, буде ще гірше, адже орендарі бачать ситуацію і користуються слабкістю управляючих компаній", - пояснює Локтіонова.

Експерт нагадала правило торгової нерухомості, яке свідчить, що дебіторська заборгованість ніколи не повинна перевищувати гарантійного платежу. Однак у багатьох ТЦ ці показники вже відрізняються в кілька разів, а керуючі компанії, як і раніше, дозволяють працювати безініціативним орендарям, продовжуючи нарощуючи їхню заборгованість.

"Такі надто лояльні до орендарів ТЦ, які прагнуть будь-якими шляхами утримати операторів, не лише працюють у мінус, а й створюють собі глобальні проблеми. Зараз усі розповідають, як погано ринку ритейлу, як упав продаж тощо. Але забувають, що ще гірше девелоперам, оскільки більшість ТЦ працюють на кредитній основі і банкам марно розповідати, що в країні війна і немає грошей, бо орендарі перестали платити. Максимум банки дадуть відстрочку платежу", - описує ситуацію директор компанії UTG.

Експерт перераховує загальні проблеми ринку торговельної нерухомості: війна, інфляція, зростання курсу іноземних валют, падіння платоспроможності населення, проблеми з логістикою. Але один орендар шукає шляхи вирішення, дисконтує товар, змінює персонал, набирає новий. Іншими словами, щось робить і таким чином генерує трафік та продаж. А інший орендар, часто сидячи за кордоном, намагається керувати на відстані. У результаті магазин не торгує. Або немає розуміння ринку, коли потрібно пропонувати знижки та розпродаж для стимулювання клієнтів, щоб бути конкурентоспроможними тощо. Натомість оператори сидять і чекають, коли їх знайде той самий покупець. Але при цьому такі ритейлери не усвідомлюють, що самі винні у краху бізнесу, але кажуть – винний ТРЦ", – констатує Локтіонова.

За її словами, часто можна почути пораду щодо вирішення ситуації з неповороткими ритейлерами через суд. Проте оператор може послатись на форс-мажор. Тому експерт рекомендує насамперед не допускати, щоб дебіторська заборгованість була вищою за гарантійний платіж.

"Якщо показники вже зрівнялися, необхідно якнайшвидше шукати способів заміни орендаря. Можна "порізати" приміщення, що звільнилося, якщо є така можливість і площі дозволяють, можна ставити тимчасового орендаря. В іншому разі в Україні зростатиме кількість прикладів ТЦ, які через свою некомпетентність втратили орендарів, не генерують дохід і стоять збитковими, навіть не в змозі виконати закриття в нуль за витратами", - каже Локтіонова.

Експерт наводить низку прикладів, коли професійна управляюча компанія знаходила оптимальні рішення.

"Ринок слабший. Але він не помер, він перебуває в русі. Наприклад, нещодавно наша компанія підписала договір оренди з новим оператором і на початку вересня у ТРЦ Глобал UA відкриється перший у Житомирі магазин "Цитрус" на місці, яке раніше займав оператор O'STIN, що залишив наш ринок", - сказала Локтіонова.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.

Теги: #трц #нерухомість #заборгованість #utg

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 29.08.2022
Мінреінтеграції ініціюватиме підвищення вдвічі компенсації за надання житла переселенцям

Мінреінтеграції ініціюватиме підвищення вдвічі компенсації за надання житла переселенцям

17:41 26.08.2022
В Україні розпочав роботу реєстр пошкодженого та знищеного агресором майна

В Україні розпочав роботу реєстр пошкодженого та знищеного агресором майна

15:14 26.08.2022
Продаж підприємствами будматеріалів становить у кращому разі 17-30% від довоєнних обсягів – президент ВСВБ

Продаж підприємствами будматеріалів становить у кращому разі 17-30% від довоєнних обсягів – президент ВСВБ

18:38 25.08.2022
Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

14:27 25.08.2022
Розпочався демонтаж корпусу "Київпроєкту"

Розпочався демонтаж корпусу "Київпроєкту"

13:51 24.08.2022
Заарештовано приміщення готелів у Львові та Києві, що належать російському підприємству

Заарештовано приміщення готелів у Львові та Києві, що належать російському підприємству

18:38 23.08.2022
Деякі столичні ТРЦ будуть частково зачинені в День Незалежності

Деякі столичні ТРЦ будуть частково зачинені в День Незалежності

16:40 23.08.2022
Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

16:29 23.08.2022
City One Development готує новий проєкт житлового комплексу з урахуванням підвищених вимог безпеки

City One Development готує новий проєкт житлового комплексу з урахуванням підвищених вимог безпеки

11:11 23.08.2022
Попит на автоклавний газобетон знизився до 25% від довоєнних показників, ціна зросла на 20% - ВААГ

Попит на автоклавний газобетон знизився до 25% від довоєнних показників, ціна зросла на 20% - ВААГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

ОСТАННЄ

Україна накопичила у ПСГ 13 млрд куб. м газу – голова ОГТСУ

Відкриття експорту е/е в Європу принесло Україні за два місяці майже 3 млрд грн

НБУ не вживатиме заходів впливу до небанківських фінустанов у районі військових дій або на окупованих територіях

Збитки інфраструктури Ворзеля від війни оцінюються в $52 млн

ЄС заповнив газосховища на 80% - фон дер Ляєн

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Ліз Трасс у разі обрання на посаду прем'єра Британії виступатиме за активізацію нафтовидобутку у Північному морі - ЗМІ

Роботу втратили 30% українців – опитування Work.ua

ЄС шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги - ЄК

Канцлер ФРН задоволений підготовкою енергетичної сфери країни до зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА