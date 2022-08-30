Економіка

16:51 30.08.2022

Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

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Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги і чекає на макрофін ЄС у вересні - на початку жовтня - глава Мінфіну

Грантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд – рекордного місячного обсягу з початку війни, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Очікуємо у вересні надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги - це останній транш, і також очікуємо на вересень і початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС (з EUR9 млрд поки що виділено EUR1 млрд – ІФ-У)", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Коментуючи можливий візит до України міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, Марченко нагадав, що він чекав у липні – на початку серпня на візит, проте буде добре, якщо він відбудеться у вересні.

Глава українського Мінфіну нагадав, що Лінднер вважає, що макрофінансова допомога ЄС Україні повинна мати більше грантовий характер, ніж кредитний, а це суперечить чинному механізму надання макрофінансової допомоги.

"Для нас не принципово, грант чи кредит, оскільки він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас принципово закрити питання ліквідності", – заявив позицію України з цього приводу Марченко.

Як повідомлялося, спочатку Мінфін очікував надходження в серпні $6 млрд й у вересні $4,7 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні. За словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму приблизно $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже отримано майже $17 млрд.

Теги: #марченко #мінфін #фіндопомога

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