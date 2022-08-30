Ліз Трасс у разі обрання на посаду прем'єра Британії виступатиме за активізацію нафтовидобутку у Північному морі - ЗМІ

Ліз Трасс, якщо її оберуть на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єрміністра Великобританії, планує домагатися активізації пошуків та видобутку нафти у Північному морі, повідомляє у вівторок газета The Guardian.

За інформацією британських журналістів, політичні радники Трасс обговорюють пропозиції щодо видачі десятків ліцензій на розвідувальне буріння.

Крім того, за повідомленням газети The Times, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг та молодший міністр з Брекзиту та питань ефективності уряду Джейкоб Ріс-Могг проводять зустрічі з представниками нафтових та газових компаній, щоб обговорити, як забезпечити енергопостачання країни.

Також, згідно з даними, обговорюється можливість збільшення імпорту енергоресурсів з Норвегії в короткостроковій перспективі, доки Лондон намагатиметься наростити власний видобуток вуглеводнів.

Водночас The Guardian зазначає з посиланням на експертів, що в середньому потрібно 28 років на те, щоб ліцензія на пошук родовищ справді дозволила розпочати видобуток нафти та газу.

Наразі у Великій Британії триває активна боротьба за посаду лідера консерваторів, у якій беруть участь Трас та екс-глава Мінфіну Ріші Сунак. 4 серпня розпочалося голосування рядових членів правлячої партії, а вже 5 вересня буде оголошено ім'я нового прем'єра.