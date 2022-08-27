Економіка

07:02 27.08.2022

Нацбанк України цього тижня повернувся до "чистого" продажу валюти - на $430 млн

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Нацбанк України цього тижня повернувся до "чистого" продажу валюти - на $430 млн

Національний банк України (НБУ) цього тижня знову повернувся до інтервенцій на підтримку національної валюти після того, як минулого тижня він вдруге з початку березня поповнив їх на міжбанківському ринку – на $75,4 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 22 до 26 серпня він придбав загалом $7,3 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня - середини липня та першої половини серпня, тоді як продав $437,1 млн порівняно з $490-522 млн у перший та другий тиждень серпня.

Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня становив $429,8 млн – удвічі менше, ніж до девальвації офіційного курсу гривні на 25%, здійсненої центробанком 21 липня.

Статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів, як зазначали учасники ринку, спотворено зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в Укрексімбанку. Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку – на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер Укрексімбанк продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ до резервів.

Як повідомлялося, у липні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку впав до $1,2 млрд, тоді як у червні він становив майже по мільярду за тиждень, а сумарно - $3,96 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.

Загалом із початку року до 26 серпня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 81,6 млн та EUR111,0 млн, а продав $16 млрд 613,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

З початку війни купівля валюти, зокрема, становила $2 млрд 424,7 млн та EUR111,0 млн, а продаж – $13 млрд 843,1 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22 млрд 385,4 млн (в еквіваленті), що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня.

У червні падіння резервів становило 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.

Теги: #нбу #інтервенції

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