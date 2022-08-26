ФАО надасть до 30 тис. тонн насіння пшениці озимої фермерам постраждалих від війни областей України

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії надасть у рамках допомоги по дві тонни насіння пшениці озимої для 1,5 тис. аграріїв із семи регіонів України, що обробляє ділянки сумарною площею не більше 50 га.

Як повідомляється в пресрелізі організації, підтримка спрямована на забезпечення успішного проведення найближчої посівної кампанії агровиробниками з регіонів, що постраждали від агресії РФ: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

При цьому уточнюється, що кожен із 1,5 тис. відібраних одержувачів допомоги отримає по дві тонни насіння пшениці озимої в тарі по 50 кг. Перевага надаватиметься фермерам, які мають документальне підтвердження шкоди, заподіяної внаслідок вторгнення РФ в Україну. Агровиробники мають самостійно забрати насіння з точок видачі, встановлених ФАО на території кожної з семи областей.

Згідно з пресрелізом, для отримання допомоги від ФАО необхідно до 4 вересня зареєструватися через Google-форму та підтвердити свою реєстрацію у Державному аграрному реєстрі

Відбір відбуватиметься за такими критеріями: претендент має бути зареєстрований відповідно до законодавства України, обробляти 20-50 га землі та здійснювати госпдіяльність не менше одного року.

За даними організації, на допомогу не зможуть претендувати підприємства, які вирощують та самостійно переробляють с/г культури; підприємства із складу агрохолдингів; аграрії, які вже одержують допомогу або інші гранти від ФАО; підприємства, які отримують аналогічну допомогу за іншими державними або регіональними програмами підтримки.

Крім того, на допомогу не можуть розраховувати новостворені юрособи, а також сільгосппідприємства, які мають юридичні чи податкові борги.

"Зверніть увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги. Усі заявки будуть проаналізовані та відібрані відповідно до зазначених критеріїв. Обраних отримувачів допомоги поінформуватимуть додатково (телефоном та/або електронною поштою)", - повідомила організація в пресрелізі.