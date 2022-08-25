Економіка

18:38 25.08.2022

Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

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Збитки інфраструктурі Мотижина від війни оцінюються в $10,1 млн – KSE

Збитки, завдані інфраструктурі с. Мотижин (Київська обл.) внаслідок військової агресії РФ проти України, оцінюються в 274,9 млн грн, або $10,1 млн (за курсом на 1 січня 2022 року), випливає з дослідження KSE Institute в рамках проектів RebuildUA та "Росія заплатить".

Згідно з ним, унаслідок російського військового вторгнення в Мотижині пошкоджено 527 будівель, із яких 130 зруйновано повністю.

Найбільше постраждав житловий сектор: пошкоджено 479 житлових будинків та присадибних об'єктів загальною площею 39,5 тис. кв. м на суму 190,2 млн грн.

Збитки промисловим об'єктам села оцінюються у 50,9 млн грн. За даними KSE, із 57 промислових будівель пошкодження зазнали 36.

У Мотижині також постраждали 12 об'єктів соціальної інфраструктури на 33,9 млн грн. Зокрема, окупанти зруйнували Мотижинський ліцей та пограбували приватний дендрологічний парк "Добропарк".

Як повідомлялося з посиланням на оцінки KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок російської агресії становить $113,5 млрд. Для відновлення зруйнованих активів необхідно щонайменше $197 млрд.

Теги: #збитки #нерухомість #мотижин

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