Економіка

21:58 24.08.2022

Кабмін вніс до Ради законопроєкт про корпоратизацію "Енергоатома"

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Кабмін вніс до Ради законопроєкт про корпоратизацію "Енергоатома"

Президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що компанія готується до корпоратизації і що відповідний законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" український уряд уже вніс на розгляд парламенту.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Енергоатома", про це він поінформував послів країн "Великої сімки" та інших чиновників іноземних дипломатичних місій під час зустрічі у Києві у середу, 24 серпня.

Крім того, Котін окреслив плани розвитку "Енергоатома" та стан реалізації спільних з американською компанією Westinghouse проєктів.

"Ми покінчили з будь-якою залежністю від Росії, насамперед, це стосується відмови від її ядерного палива, технологій, послуг та комплектуючих. Водночас ми посилюємо співпрацю з нашим багаторічним партнером Westinghouse: закуповуватимемо ядерне паливо для всіх українських атомних електростанцій і збудуємо 9 нових енергоблоків за технологією АР1000", - сказав він.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні із п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водно-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

 

 

 

Теги: #корпоратизація #енергоатом #законопроєкт

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