Економіка

15:10 20.08.2022

Подоляк про рішення Wizzair через критику зупинити рейси з Москви: кожна єврокомпанія має пам'ятати, що співпраця з РФ - самогубство для бізнесу

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Подоляк про рішення Wizzair через критику зупинити рейси з Москви: кожна єврокомпанія має пам'ятати, що співпраця з РФ - самогубство для бізнесу

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення лоукостера Wizzair зупинити відновлення рейсів з Москви в Абу-Дабі, наголосив, що кожна європейська компанія має пам'ятати: співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу.

"Циніки з Wizzair вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть російські рублі на рейсах з Москви. Але раптом побачили, що підтримка варварів – це не прибуток, а знищена репутація. Кожна єврокомпанія має пам'ятати: співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу", - написав Подоляк в Twitter.

Раніше Reuters повідомило, що європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви в Абу-Дабі через масштабну критику.

Ще раніше Wizz Air заявив про відновлення рейсів між Абу-Дабі і Москвою в жовтні. З лютого компанія призупинила всі свої рейси в РФ.

 

Теги: #wizz_air #подоляк

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