Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку – глава Мінцифри

Уряд з 1 вересня запускає в експериментальному режимі програму "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити в короткострокове закордонне відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підготуйтесь до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров додав, що середня зарплата в компанії має бути щонайменше 20 тис. грн і одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників, а термін відрядження не повинен перевищувати сім днів.

За його словами, з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі "Дія" в кілька кліків.

Раніше в п'ятницю про ухвалення цієї постанови повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Великий запит експортно орієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон. І ми сьогодні на Кабміні ухвалили рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості за податками і зборами перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше ніж 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше ніж 10 людей, матимуть можливість виїжджати на термін до семи днів за заявкою роботодавця. І все це відбуватиметься на порталі "Дія", - описала Свириденко умови.