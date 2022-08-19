Економіка

16:12 19.08.2022

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

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Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в місяці, що залишилися до кінця 2022 року, може впасти через розв'язану Росією війну на 35-40%, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Свириденко наголосила, що, окрім перемоги на військовому фронті, на економічному важливим завданням є утримати економічну стабільність та макростабільність й шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі.

"Якщо ми говоримо про цей шлях - сприяти тим підприємствам, які вже працювали, мають штат і ринки збуту і змогли перебудуватися за останні шість місяців, щоб вони й надалі активно працювали", - сказала глава Мінекономіки.

За її словами, крім програми мікрогрантів та "єРоботи", в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства у прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали змогу взяти кредит та відновитися.

Як повідомлялося, Нацбанк прогнозує уповільнення спаду реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року до 37,5% із 39,3% у другому кварталі.

За оцінками НБУ, у першому кварталі 2023 року економіка також скоротиться – ще на 19% з огляду на базу першого кварталу цього року, коли спад становив 15,1%, а відновлення розпочнеться з другого кварталу наступного року. Зокрема, у другому кварталі воно становитиме 17,5%, у третьому – 13,2% і в четвертому – 12,3%.

Загалом за підсумками 2022 року Нацбанк прогнозує спад ВВП на 33,4% та його зростання на 5,5% у 2023 році та 4,9% – у 2024 році.

Теги: #економіка #падіння

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