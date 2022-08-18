НБУ зобов'язав небанківських постачальників платіжних послуг розкривати більше інформації про себе

Національний банк визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими постачальниками платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг і на вимогу користувачів.

Як повідомляється на сайті НБУ, це зроблено з метою імплементації нового закону України "Про платіжні послуги" та забезпечення прозорості на ринку небанківських фінансових послуг.

Так, небанківські надавачі платіжних послуг розкриватимуть власні реєстраційні дані та контактну інформацію, відомості про отримані ліцензії, інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам, а також відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.

Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.

Обов'язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.

Розміщуючи інформацію в публічному доступі, надавачі небанківських фінансових послуг керуватимуться чітко встановленими правилами. Так, інформація повинна бути розміщена державною мовою, бути достовірною та актуальною, її пошук має бути простим та доступним для користувачів.

У повідомленні уточнюється, що ці та інші зміни передбачає постанова правління Нацбанку від 17 серпня 2022 року №181 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг", яка набуває чинності 19 серпня цього року.