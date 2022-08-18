Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

Компанія Rolls-Royce Power Systems AG та її співробітники профінансують відновлення амбулаторії, знищеної обстрілами армії РФ у с.Хухра (Сумська обл.), повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко у четвер.

За його словами, вартість проєкту – 13 млн грн. Частину коштів на майбутні роботи вже зібрали співробітники Rolls-Royce, решту надасть сама компанія.

"Виділено земельну ділянку для нової сучасної амбулаторії. Триває процедура отримання технічних умов з енергетики та інших дозвільних документів, згідно з чинними будівельними нормами та правилами", – повідомив Тимошенко у своєму "телеграм-каналі".

Він також зазначив, що у вересні буде оголошено конкурс на виконання будівельно-монтажних робіт, а саму амбулаторію заплановано відкрити до кінця 2022 року.

Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України, Сумською обласною військовою адміністрацією, Київською школою економіки та Чернеччинською територіальною громадою.