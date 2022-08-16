Економіка

18:22 16.08.2022

Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

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Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

Тільки кожен двадцятий опитаний представник малого та середнього бізнесу повідомив про відсутність втрат через війну, тоді як 27% оцінили їх до $10 тис., 28% – у діапазоні $10-50 тис., ще 13% – $50-100 тис., а 20% – понад $100 тис., йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у вівторок.

Згідно з ним, у 22% опитаних компаній збитки майну або активам завдано безпосередньо бойовими діями. З них 23% перебувають на етапі фіксування збитків, 11% звернулися до правоохоронних органів, а 63% не робили жодних дій, щоб зафіксувати чи відшкодувати втрати.

Крім цього, 14% опитаних компаній мають офіси або виробництва на окупованих територіях.

"28% відновили свою роботу в повному обсязі, 37% – частково, 16% МСБ досі не працюють. Порівняно з травнем збільшилася кількість компаній, що відновили повну роботу, адже тоді повноцінно працювали 21% компаній, 38% – частково, і 17% не працювали взагалі", – зазначається у повідомленні.

Серед бізнесів, які не працюють, 12% планують відновити роботу, а 4% можуть незабаром закритися.

За даними опитування, оцінювання підприємцями власної фінансової стійкості лишається стриманою: 27% повідомляють, що їхніх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 34%. Ще 11% мають резервів на один місяць, а ще 20% – на пів року. Лише 6% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Вичерпали свої резерви 32%, тоді як у травні ця цифра становила 29%.

Можливості бізнесу виплачувати заробітні плати дещо покращилися, але компанії частіше скорочують персонал. Збільшилася кількість компаній, які змушені звільняти співробітників, – з 12% до 18%. Водночас зросла кількість підприємств, які виплачують заробітну плату в повному обсязі – з 23% до 34%, 25% бізнесу скоротили виплати, 15% не можуть виплачувати працівникам гроші.

Зазначається, що підприємці підтримують Збройні сили України та надають гуманітарну допомогу: 53% продовжують допомагати фінансово, 19% – продукцією та послугами, 4% – медикаментами, 3% – засобами захисту/оборони, а 11% компаній підтримують співробітників, які захищають країну.

За результатами опитування, 63% підприємств не користувалися ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 16% скористалися опцією сплати єдиного 2% податку, 6% – іншими податковими пільгами, 5% – кредитною програмою "5-7-9" і 1% – компенсацією за працевлаштування ВПО. Більшість підприємців не вдавалися до релокації – тільки 5% повідомили, що виїхали за кордон, і ще 4% в межах України.

Під час опитування з'ясувалося, що 5% підприємців мають програми міжнародної фінансової допомоги. Малий бізнес (3%) подав заявки на урядову грантову програму "єРобота". Ці кошти підприємці планують спрямувати на розширення бізнесу, закупівлю обладнання, збільшення потужностей електропостачання тощо.

Це четверта хвиля опитування, проведеного асоціацією серед представників МСБ – учасників проєкту Unlimit Ukraine. Воно тривало з 4 до 10 серпня серед фізичних осіб-підприємців. Участь узяли 118 підприємців.

Теги: #війна #бізнес #єба #втрати

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