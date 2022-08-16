Економіка

12:23 16.08.2022

Гирло Бистре на Дунаї відкрилося для проходу суден

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Гирло Бистре на Дунаї відкрилося для проходу суден

Прохід суден каналом Дунай — Чорне море через гирло Бистре відкрився.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Міністерстві інфраструктури України.

Як повідомлялося, прохід суден через гирло Бистре на Одещині було відкрито 9 липня після звільнення острова Зміїний від російських військ.

Звільнення від російських загарбників острова Зміїний уможливило використання гирла Бистре на Дунаї для суднового ходу торгових суден, що економить бізнесу щонайменше $0,5 млн на добу.

28 липня у водах Бистрого підірвалося мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить "Держгідрографії", 31 липня дістав пробоїну внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм лоцманський катер, а 3 серпня в гирлі Дунаю вибухнув плавкран.

Після цих трьох інцидентів гирло Бистре закрили для проходу.

Теги: #дунай #мінінфраструктури

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