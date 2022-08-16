Гирло Бистре на Дунаї відкрилося для проходу суден
Прохід суден каналом Дунай — Чорне море через гирло Бистре відкрився.
Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Міністерстві інфраструктури України.
Як повідомлялося, прохід суден через гирло Бистре на Одещині було відкрито 9 липня після звільнення острова Зміїний від російських військ.
Звільнення від російських загарбників острова Зміїний уможливило використання гирла Бистре на Дунаї для суднового ходу торгових суден, що економить бізнесу щонайменше $0,5 млн на добу.
28 липня у водах Бистрого підірвалося мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить "Держгідрографії", 31 липня дістав пробоїну внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм лоцманський катер, а 3 серпня в гирлі Дунаю вибухнув плавкран.
Після цих трьох інцидентів гирло Бистре закрили для проходу.