Економіка

10:51 16.08.2022

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

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Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" (№2463-IX, як законопроєкт проходив за №7465-1), який, зокрема, продовжує дію закону про фінансову реструктуризацію до 1 січня 2028 року.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, глава держави поставив підпис під документом 15 серпня, закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

"Закон спрямований на адаптацію законодавства України, повноважень Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб до нових реалій війни, що дасть змогу забезпечити ефективне функціонування фінсектору в умовах воєнного стану", – коментував раніше документ голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

Закон, зокрема, уточнює право НБУ викуповувати військові ОВДП та підтверджує право регулятора перераховувати до бюджету кошти з рахунків, відкритих для збору коштів на ЗСУ та гуманітарні потреби.

Крім того, закріплено право НБУ перераховувати до бюджету прибуток в авансовому порядку.

Для кредитних спілок передбачається можливість тимчасово зупинити свою діяльність та регулюються питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення, а на фондовому ринку закон знімає низку обмежень, що дало змогу регулятору – Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) – з 8 серпня відновити торгівлю цінними паперами.

НКЦПФР у зв'язку з підписанням президентом закону нагадала про ухвалене нею 4 серпня рішення №1055 про терміни подання профучасниками ринків капіталу і товарних ринків звітів та відомостей під час дії воєнного стану.

НКЦПФР внесла зміни до рішення про надання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та відомостей до комісії під час дії воєнного стану.

Згідно з ним, профучасники ринків капіталу та їхні об'єднання, а також профучасники організованих товарних ринків мають надати звітні дані та інші відомості, інформацію та документи, які на день набуття чинності законом не були подані до НКЦПФР, протягом 60 календарних днів.

Профучасникам організованих товарних ринків також надається 60 днів на подання комісії відомостей, інформації та документів (крім звітних даних) і 90 днів – звітних даних за 2021 рік та щомісячних звітів за липень 2021 року – серпень 2022 року.

Теги: #закон #фінсектор #зеленський

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