Російські окупанти вкрали 200 тис. тонн урожаю в агрохолдингу HarvEast - ЗМІ

Російські окупанти викрали близько 200 тис. тонн урожаю з полів у східних регіонах України, які обробляє аграрна група HarvEast.

Як повідомив Bloomberg, на вантажівках у напрямку Росії вивезено 50 тис. тонн урожаю агрохолдингу, зокрема із сіл Мангуш та Микільське поблизу Маріуполя (Донецька обл.). За оцінками HarvEast, ще близько 150 тис. тонн окупанти зібрали із захоплених полів, які аграрна група вже не контролює.

"Найбільша втрата (агрохолдингу - Інтерфакс-Україна) - це цьогорічний урожай. У червні вони (російські окупанти - Інтерфакс-Україна) почали збирати наше зерно, у нас немає доступу до цієї землі", - цитує Bloomberg гендиректора холдингу Дмитра Скорнякова.

За його даними, вкраденого зерна було б достатньо, щоб повністю завантажити три судна-зерновози класу Panamax.

Як зазначив Скорняков, землі HarvEast розташовані досить близько до території Росії, тому вирощений урожай, швидше за все, вивозитиметься туди вантажівками.

Як повідомлялося, російські окупанти до середини липня вже вивезли із тимчасово окупованих територій України до 500 тис. тонн зернових культур. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на елеваторах окупованих регіонів перебувало близько 1,5 млн тонн зерна.

HarvEast до вторгнення РФ займався вирощуванням зернових та бобових на 127 тис. га, молочним тваринництвом (три ферми, майже 3 тис. голів ВРХ), виробництвом комбікормів та насіннєвим рослинництвом. Через війну агрохолдинг втратив 90 тис. га, або 70% свого земельного банку на Донеччині.

Холдинг створено у 2011 році на базі сільськогосподарських активів ПАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча". Його акціонерами є групи "СКМ" та "Смарт-Холдинг", кінцевим бенефіціаром - Рінат Ахметов.