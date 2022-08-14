Економіка

12:47 14.08.2022

Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони

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Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони

Уряд України погодився з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони про передання дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" зі сфери управління Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони.

Відповідну постанову № 892 від 12 серпня оприлюднено на сайті Кабміну.

Як повідомлялося, після початку війни уряд вивів "Спецтехноекспорт" разом з держкомпанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" та її "дочкою" – "Спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою "Прогрес" з держконцерну "Укроборонпром" і передав їх до сфери управління Міноборони на час воєнного стану.

Новою постановою уточнюється, що після скасування воєнного стану "Укрспецекспорт" і "СЗФ "Прогрес" повернуться в "Укроборонпром", тоді як "Спецтехноекспорт" ні.

Згідно з інформацією на сайті "Спецтехноекспорту", уряд його створив в 1998 році. Він спеціалізується на експорті та імпорті товарів і послуг оборонно-промислового комплексу (ОПК), розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами та іноземними компаніями. Компанія представляє українських виробників ОПК за кордоном - близько 100 держпідприємств і 70 приватних виробників, 35 дослідницьких центрів і 30 дизайнерських бюро.

Виручка "Спецтехноекспорту" в 2020 році скоротилася до 675,2 млн грн із 3 млрд 173,7 млн грн в 2019 році, а чистий прибуток зріс до 51,1 млн грн із 3 млн грн. Дані за 2021 рік поки що відсутні.

Теги: #уряд #міноборони #укрспецекспорт #спецтехноекспорт

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