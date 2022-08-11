Зернотрейдер "Прометей" отримав партію із 19 автотягачів для перевезення сільгосппродукції

Група компаній "Прометей" отримала партію із 19 нових тягачів марки MAN TGX у зчепленні з напівпричепами Wielton, оновлення автопарку здійснюється як власним коштом, так і за лізинговими програмами з банками-партнерами.

Оновлення вантажного автопарку дозволить зернотрейдеру оптимізувати логістичну діяльність та буде гарантом безперебійної роботи його трейдерського та елеваторного напряму, повідомляється у пресрелізі "Прометея" у середу.

За його даними, вибір зроблено на користь тягачів MAN TGX 18.440, які перемогли у конкурсі "Міжнародна вантажівка - 2021", а напівпричепи Wielton відрізняються високими стандартами якості, тривалим терміном експлуатації та безпекою.

"Прометей" зазначив, що українські зернотрейдери отримали потужний стимул для розвитку власної транспортної логістики в умовах російського воєнного вторгнення, оскільки блокада чорноморських морпортів диктує необхідність переорієнтації логістичних шляхів з морського на автомобільний і залізничний транспорт. Водночас проблема накопичення агропродукції на складах по всій Україні та низька пропускна спроможність залізничних колій потребує нарощування автомобільного вантажообігу, зазначила компанія.

Згідно з пресрелізом, наступне постачання вантажної автотехніки відбудеться у другій декаді серпня і складатиметься з тягачів DAF із напівпричепами Schmitz та Wielton.

"Навіть у такий важкий для країни та бізнесу час ми знайшли можливість придбати ці машини для нарощування обсягів, нарощування потенціалу українського агробізнесу. Незважаючи на бойові дії, ми змогли реалізувати свої амбіції щодо серйозного нарощування вантажного автопарку", - цитує зернотрейдер свого власника Рафаеля Горояна.

Як повідомлялося, у червні "Прометей" заявив про намір розширити парк вантажних зерновозів до 150 одиниць до кінця року. Також у червні зернотрейдер підписав угоду із державним Укргазбанком на отримання 450 млн грн фінансування для проведення посівної кампанії та ведення трейдингової діяльності сільгосппродукцією.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 29 елеваторів у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.