Економіка

12:46 05.08.2022

Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб займе 5-6 місяців і буде відносно недорогим - К.Тимошенко

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Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб займе 5-6 місяців і буде відносно недорогим - К.Тимошенко

Будівництво багатоквартирних будинків, приміщення в яких надаватимуться внутрішньо переміщеним особам, займе 5-6 місяців, вартість становитиме близько $700 за кв. м за мебльовану квартиру, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги", - наголосив Тимошенко.

За його словами, спорудження таких будинків у рамках Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України - ІФ) займатиме лише п'ять-шість місяців і буде відносно недорогим - приблизно $700 за кв. м за мебльовану квартиру. Він також додав, що відповідні майданчики з підведеними комунікаціями вже обрано.

"Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, доки їхні регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться до своїх власних будинків, ці приміщення передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла", - розповів заступник керівника Офісу президента.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Тимошенко провів зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії щодо участі їхніх держав у відновленні України та презентував їм відповідний план.

У свою чергу посли іноземних держав висловили готовність допомогти.

Теги: #будівництво #нерухомість #впо

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