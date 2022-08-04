Сінгапур відкрив для України ринок кормів для домашніх тварин

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерство закордонних справ України 3 серпня погодили з компетентними органами Сінгапуру сертифікати на експорт українських кормів для домашніх тварин, повідомляється на сайті відомства у четвер.

"Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт яких щорічно становить понад $170 млн, став доступним для українських виробників завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби. Відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць, а, отже, робить нас сильнішими", - наводить Держпродспоживслужба слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Відповідну форму сертифікату оприлюднено на офіційному сайті відомства.